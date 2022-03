A cura di Ludovica Ragonesi

Il Festival di Sanremo ha da poco più di un mese chiuso i battenti e in radio risuonano incessanti le fortissime hit dell’edizione 2022 del contest canoro più famoso d’Italia.

Eppure, ci si prepara già alla prossima edizione.

I vertici Rai hanno infatti annunciato la riconferma di Amadeus per la direzione artistica e la conduzione delle edizioni 2023 e 2024 del Festival.

E lui (Amadeus) da professionista preciso e pignolo quale è, si è messo già al lavoro per comporre la rosa dei cantanti della prossima edizione.

Come è risaputo, è proprio il direttore artistico a scegliere le canzoni da mandare in gara. Grande responsabilità quindi per Amadeus ma anche grande ansia e attesa per tutti i big della canzone italiana che devono sperare e attendere con il fiato sospeso che la propria canzone “passi l’esame” e venga quindi scelta per la gara.

C’è da dire che le scelte di Amadeus si sono rivelate quasi sempre azzeccate, dal momento che i brani di Sanremo degli ultimi anni hanno mostrato un’elevata qualità.

Anche se sotto la direzione di Amadeus è stata abolita la distinzione dei cantanti in gara tra big e giovani, il palco dell’Ariston è stato tuttavia trampolino di lancio per molti voci nuove. E continuerà ad esserlo anche per le prossime edizioni.

Sembra infatti questo il caso di Matteo Bocelli, figlio del famosissimo tenore Andrea.

Secondo il magazine Oggi, Matteo Bocelli potrebbe infatti calcare le orme del padre ed esibirsi il prossimo anno sul magico palco dell’Ariston.

Benché Matteo Bocelli sia già un cantante (con cotanto padre, risulta difficile immaginare il contrario ndr), se dovesse essere confermata la sua presenza nel gruppo degli artisti in gara per il Festival 2023, per lui sarebbe un vero e proprio debutto.

Proprio come successe a suo padre nel 1994, quando un giovanissimo Andrea Bocelli emozionò pubblico e critica tutti vincendo nella categoria Nuove Proposte con il brano Il Mare Calmo Della Sera, scritto per lui da Zucchero.

Se la tradizione di famiglia continua, ci si aspetta grandi cose dal secondogenito del Maestro Bocelli.

