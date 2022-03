Mediaset: addio alla storica insegnante di Amici di Maria De Filippi? Ecco cosa è successo.

Mediaset. La Pupa e il Secchione Show, Vera Miales: «Amo Amedeo Goria, ma mai dire mai!». Ecco cosa è successo

Ha preso il via martedì 15 marzo la nuova edizione de La Pupa e il Secchione , reality show in onda su Italia 1 condotto da Barbara D’Urso . Tra le Pupe in gara c’è anche Vera Miales ,......