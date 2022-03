A cura della Redazione

La prima puntata de La Pupa e Il Secchione Show, andata in onda nella serata di martedì 15 marzo su Italia Uno, non ha tradito le aspettative.

Il contest del reality condotto da Barbara D’Urso è stato totalmente stravolto rispetto alle edizioni precedenti. Le Pupe e i Pupi, le Secchione ed i Secchioni, dopo una breve clip di presentazione, sono stati fatti accomodare in studio, e alcuni di loro, oltre a rispondere a qualche domanda di cultura generale con esiti disastrosi, si sono esibiti in balletti sexy e spogliarelli.

Una delle mattatrici indiscusse della serata è stata la Pupa Emy Buono, napoletana classe 1998, di mestiere cubista. Ha subito esordito indicando Silvio Berlusconi come Presidente della Repubblica, facendo calare il gelo assoluto nello studio.

Fisico mozzafiato ed enormi tatuaggi sulle gambe, la 24enne partenopea si è poi esibita in una danza particolarmente hot con il Secchione esperto di mitili Alessandro De Meo, raccogliendo gli apprezzamenti dei giudici Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia. Ma ad un certo punto, il balletto è si è trasformato in una scena a luci rosse, al punto che Barbara D’Urso è dovuta intervenire di persona per placare l’eccessiva esuberanza della cubista made in Napoli. Infatti, nel momento in cui la Buono si strisciava sul pavimento si era ancora ampiamente in fascia protetta.

L’intervento tempestivo della conduttrice ha evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare e rischiare di mettere in imbarazzo i produttori dello show.

Ecco le coppie ufficiali dell’edizione 2022 de La Pupa e Il Secchione

Flavia Vento ed Aristide Malnati;

Alessio Tripi e Valentina Matteucci;

Alessandro De Meo con Asia Valente ed Emy Buono;

Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig;

Denis Dosio e Ilaria Bruni;

Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini;

Mila Suarez e Mirko Gancitano;

Laura Comaschi e Orlando Puoti;

Vera Miales e Niccolò Scalfi.

Ancora senza il “proprio” Secchione Nicole Di Mario, modella romana di 25 anni eletta nel 2014 Miss Europe Continental. Assente anche Paola Caruso, alle prese con una reazione allergica che l'ha addirittura costretta al ricovero in ospedale.

