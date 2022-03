A cura della Redazione

Mediaset: La Pupa e Il Secchione Show. Volano gli stracci tra Soleil Sorge e l’ex di Paolo Brosio. Ecco cosa è successo.

E’ andata in onda ieri sera su Italia 1 la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, programma che in questa edizione vede alla conduzione Barbara D’Urso. A comporre la giuria del reality show, che quest’anno si presenta con un format totalmente rivoluzionato, sono il famoso hairdresser e make-up artist Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, l’influencer e modella Soleil Sorge, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e la showgirl Antonella Elia, che però non era presente in studio a causa della positività al Coronavirus.

Il clima si è subito surriscaldato quando ha fatto il suo ingresso tra le fila delle Pupe Marialaura De Vitis, la 23enne ex fidanzata del giornalista Paolo Brosio. Soleil Sorge si è immediatamente scagliata contro la modella e influencer emiliana, accusandola di aver intrattenuto una relazione con Brosio esclusivamente per acquisire popolarità e lavorare in televisione: «Devi ancora migliorare con la credibilità», ha detto. A rincarare la dose ci ha pensato anche Federico Fashion Style: «Marialaura, nel corso di un party a Sanremo, mi ha detto che la sua relazione con Paolo Brosio era finta». Non si è fatta attendere la replica della De Vitis che rivolgendosi al parrucchiere originario di Anzio ha detto: «Non dire bugie. Non puoi dire una balla simile!».

Piccata anche la replica dell’ex di Paolo Brosio nei confronti di Soleil Sorge: «Devo prenderti come esempio per recitare».

Ma Marialaura De Vitis non è stata l’unica Pupa vittima della “stilettate” di Soleil Sorge. L’ex gieffina non ha riservato parole gentili neanche per Mila Suarez, modella 34enne originaria di Casablanca, in Marocco, ed ex fidanzata di Alex Belli, con il quale ha avuto una relazione dal 2017 al 2018. Parlando proprio dell’amore finito tra la Suarez e l’attore reso noto dalla soap Cento Vetrine, la Sorge ha detto: «Forse ti rode che non ha sposato te!». Non si è fatta attendere la risposta della modella marocchina: «Forse rode a te che ti ha scaricato!».

Insomma, la puntata del reality andata in onda ieri sera su Italia 1 è stata particolarmente infuocata. E siamo solo all’inizio…

