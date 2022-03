A cura di Benedetta Esposito

Daniele Bossari ha recentemente scoperto di avere una nuova passione e la condivide, con i suoi fan, su Instagram.

Daniele Bossari è un conduttore radiofonico e televisivo, famoso dal 1998 per la sua cooperazione con la famosa Radio Deejay e la conduzione di programmi televisivi per MTV Italia.

Nel corso della sua carriera, Daniele ha lavorato presso diverse trasmettenti, passando da Italia 1, dove ha condotto il programma di quiz dal nome Azzardo, a Canale 5, curando una rubrica di tecnologia e Scienza all’interno di Verissimo, il programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin.

Nel 2017, raggiunge l’apice del successo uscendo vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, battendo, in finale il modello Luca Onestini. L’anno successivo è opinionista fisso della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Insomma, Daniele non si è fatto mancare nulla e addirittura si è dato al mondo del paranormale. È recente infatti la sua conduzione su DMAX, del programma Il Boss Del Paranormale, lo show che mostra i video di fenomeni inspiegabili ripresi tramite telecamere e smartphone, da persone comuni.

L’interesse di Bossari per il paranormale e tutto ciò che risulta inspiegabile risale a quando era piccolo, ma recentemente sembra aver sviluppato una nuova passione: si tratta dei cristalli.

Molto probabilmente, si pensa che a scatenare la sua curiosità verso queste meravigliose pietre, sia stato un evento a cui lui ha partecipato a Bologna, ovvero il “bolognamineralshow”.

Daniele Bossari, fuori dai set e dalla tv, nel suo tempo libero, dedica del tempo alla meditazione e, come ha affermato su Instagram, ai cristalli, che con le loro proprietà benefiche si sposano benissimo con questa pratica.

“Quando medito indossando un cristallo, cerco di entrare mentalmente in risonanza con la perfezione della sua struttura atomica, il suo abito cristallino. Rifletto sulla sua composizione chimica, la geometria e il suo colore. Poi, contemplando il processo di litogenesi, viaggio a ritroso nel tempo, in una dimensione che trascende la comune esperienza umana, arrivando a immaginarmi l’impulso di coscienza divina che ha programmato questa struttura così ordinata, solida e tangibile. È a quel punto che divampa in me una sensazione irresistibile di piacere, fisico e psichico. La consapevolezza di aver agganciato la frequenza di un piano di esistenza molto elevato. Questo è il modo in cui mi rapporto con i cristalli. E ogni volta, ogni giorno, provo un senso di meraviglia e gratitudine”.

Le foto dei cristalli, che Daniele ha acquistato e che ha pubblicato su Instagram, hanno riscosso un notevole successo e, molti fan, nei commenti, hanno richiesto maggiori dettagli sulle caratteristiche e i benefici.

Dunque, se vi interessano queste pietre misteriose, non vi resta che seguire il “Boss del Paranormal” sui social.