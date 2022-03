A cura di Franci Russo

Rai: addio alla conduttrice Paola Ferrari? Ecco cosa è successo alla storica giornalista di 90° minuto.

La prossima settimana l’Italia sarà impegnata nei playoff per l’accesso ai Mondiali che si svolgeranno in Qatar il prossimo dicembre. Giovedì sera a Palermo, la Nazionale di Roberto Mancini affronterà la Macedonia del Nord, e la Rai trasmetterà la partita in diretta con i consueti studi pre e post match.

Questa volta in studio Paola Ferrari non ci sarà.

La conferma è arrivata direttamente dalla redazione sportiva della Tv di Stato, che ha presentato il programma per la serata. Alessandro Antinelli e Daniele Adani saranno presenti nella postazione di commento direttamente dallo stadio “Renzo Barbera”.

Paola Ferrari, come spiega la Rai “sarà protagonista, nella prossima stagione, del nuovo format pomeridiano della domenica di Rai 2. Accompagnerà i telespettatori fino a 90esimo Minuto, lo storico appuntamento che trasmette gli highlits delle partite di Serie A”.

Tutti avevano ipotizzato che la conduttrice andasse in pensione lasciando silenziosamente la Rai, invece Paola ha scritto sui social: “Mi piace l’idea di poter accompagnare la Nazionale fino ai Mondiali in Qatar, e poi fare ancora un anno, se il mio direttore vorrà, di 90° minuto. E tra un anno e mezzo dedicarmi ad altre cose. Il lockdown mi ha fatto capire che bisogna dedicare più tempo a sé stessi. Poi, visto che ho una certa età, voglio fare altri tipi di esperienze. Bisogna anche dare spazio anche agli altri”.

La sua assenza dunque è momentanea, ma presto avrà di nuovo un programma tutto per sé.

