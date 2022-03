A cura della Redazione

Rai: "No secco" di Serena Rossi alla famosa serie tv con Aurora Ruffino. Ecco di cosa si tratta.

Serena Rossi è un’attrice affermata. Il suo esordio è avvenuto nel 2002 come cantante nel musical “C’era una volta… Scugnizzi” e, l’anno successivo, viene scelta per interpretare Carmen Catalano in “Un posto al sole”, il ruolo che la renderà popolare.

Negli anni lavora poi in tantissime serie tv, tra cui “Ho sposato uno sbirro” nel 2010, “R.I.S. Roma – Delitti imperfetti” nel 2011 e “L’ispettore Coliandro” nel 2013.

La Rossi è anche una brava conduttrice. Il suo ultimo impegno è stato “Danza con me” insieme a Roberto Bolle e Lilo Petrolo, ma il vero salto di qualità nella sua carriera da presentatrice è avvenuto nel 2021, quando è stata scelta come madrina della 78° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Durante il 2021, però, Serena Rossi si è anche trovata costretta a dire un doloroso “no”. Come rivelato a FQMagazine, l’attrice napoletana ha rifiutato un ruolo in “Noi”, la serie tv con Aurora Ruffino in onda su Rai 1 dallo scorso 6 marzo. “Si trattava di un contratto di 4 anni, non me la sono sentita” ha rivelato.

La stessa attrice ha spiegato che durante il suo percorso di attrice è stata anche rifiutata. Si era presentata per il ruolo di Lila per L’Amica Geniale. Ma la bella napoletana è stata rimpiazzata da Gaia Girace.

La serie ha riscontrato molto successo ed è stata un’occasione mancata per Serena Rossi.

Attualmente, però, la Rossi è impegnata, insieme a Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, nella seconda stagione di Mina Settembre che andrà in onda su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset, Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli sotto attacco, interviene Paolo Bonolis

Rai: litigio tra due protagonisti sul set di Doc – Nelle tue mani di Luca Argentero. Ecco cosa si tratta

Mediaset: Francesca Manzini abbandona Striscia la Notizia. Ecco cosa è successo

Rai: sostituisce Un Posto al Sole per nuova trasmissione di Bianca Belinguer. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Kerem Bürsin nuovo amore con famosa attrice turca dopo Hande Erçel? Ecco chi è

Tattiche d’Amore: fan impazzite per Kerem, partner di Demet Özdemir nel film Netflix

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI