A cura di Ludovica Ragonesi

Sul Grande Fratello Vip è ormai calato il sipario, con la finalissima di ieri sera che ha decretato il vincitore, anzi la vincitrice del lunghissimo reality show. Dopo ben sei mesi di “clausura” trascorsi nella casa di Cinecittà, insieme a coinquilini bizzarri e a volte problematici, sotto l’occhio costante delle telecamere del Grande Fratello, Jessica Selassiè l’ha spuntata, portando a casa la vittoria.

Saluti quindi a tutti i concorrenti, al timoniere della trasmissione, Alfonso Signorini, e alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Proprio quest’ultima non ha mai goduto della simpatia del pubblico, forse per il suo fare un po’ pungente.

Del resto la stessa Sonia aveva dichiarato (forse anticipando le mosse dei vertici di Mediaset che sono sempre molto attenti al “volere” del pubblico) di non prendere parte alla prossima edizione del GF Vip in qualità di opinionista.

Eppure Sonia un fan sfegatato ce l’ha… e che fan!

Si tratta del marito, Paolo Bonolis, “re Mida” delle trasmissioni da lui condotte (gli ascolti di Bonolis sono sempre apprezzabilissimi), che per la prima volta si sbilancia e scrive un post tutto zucchero e miele, dedicato alla moglie Sonia Bruganelli: “Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo. Sei su Mediaset Infinity con un programma che hai voluto a tutti costi, sei un’opinionista al GF con le pal..e, sei una mamma bravissima e una produttrice fantastica. Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me. Paolo”

L’atteggiamento stranamente romantico di Paolo Bonolis, che ci ha abituato alla sua veste spesso cinica e sarcastica, sorprende non poco i fan. Fioccano infatti i commenti sotto al post in questione in cui si avanzano sospetti circa il reale autore delle dedica: molti follower credono addirittura che il post, vista la quantità di complimenti che contiene, se lo sia scritto la stessa Bruganelli.

Viva il romanticismo!

