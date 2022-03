A cura della Redazione

Mediaset: Kerem Bürsin scompare dai social dopo l’addio ad Hande Erçel di Love is in the air. Ecco perché.

Una storia d’amore finita male quella tra Hande Erçel e Kerem Bürsin, entrambi protagonisti della serie tv turca in onda su Canale 5, Love is in the air.

Tutto inizia quando Hande cancella dal suo profilo Instagram le foto che la ritraggono insieme a Kerem. Dopo qualche giorno anche l’attore fa lo stesso.

In seguito, Hande smette di seguire l’ex compagno su tutti i social. A questo punto arriva la notizia che sconvolge le fan dei due attori turchi. Hande Erçel ha un nuovo amore e ha detto definitivamente addio a Kerem Bürsin.

Il nuovo fidanzato di Hande è il noto imprenditore turco Atasay Kamer, proprietario della multinazionale di gioielli di cui Hande è testimonial.

Dopo qualche settimana, i tabloid turchi parlano di una nuova fidanzata per Kerem, ovvero la conduttrice turca Elif Gökalp. Un amore che sarebbe sbocciato subito dopo la rottura con la Ercel. Ma, dopo qualche ora dalla fuga di questa notizia, è arrivata la smentita da parte dell’agenzia che gestisce l’immagine di Bürsin."Le notizie che stanno circolando su Kerem Bürsin non sono vere. Al momento non c'è nessuno nella sua vita, e noi continuiamo a lavorare negli interessi del nostro cliente. Ci aspettiamo rispetto da parte della stampa”.

La reale situazione tra Hande e Kerem non è ancora ben chiara, e non si conoscono i veri motivi della rottura.

Alcuni avevano anche affermato che Hande Erçel avesse lasciato Kerem Bürsin a causa di Demet Özdemir. Pare che l'attore fosse stato ingaggiato come partner maschile di Demet per una serie in onda prossimamente su Disney Plus. Kerem non avrebbe detto nulla alla sua fidanzata, che a quanto pare ne sarebbe venuta a conoscenza solo tramite la stampa, circostanza che l'avrebbe fatta infuriare.

Altri sussurrano che in realtà i due abbiano un forte ego che li ha portati a separarsi definitivamente.

Cosa sia successo realmente non si sa, ma ciò che appare evidente è che Kerem Bürsin è letteralmente scomparso dai social. L’ultimo post sul suo profilo Instagram risale gli inizi di marzo, dopo di che è calato il silenzio.

Fonti turche affermano che Kerem stia pensando al lavoro e cercando di metabolizzare la rottura con Hande concentrandosi sulla sua carriera.

Le fan sono preoccupate, sperano di rivederlo presto in tv e soprattutto sui social, dove il bell’attore turco è sempre stato molto attivo.

