Mediaset: storica corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi in dolce attesa. Ecco chi è.

Era una delle corteggiatrici ed è stata la scelta dell’amatissimo tronista Fabio Colloricchio.

Lei è Nicole Mazzoccato. La giovane, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aspetta un figlio dal calciatore del Pordenone Armando Anastasio.

Nicole ed Armando si frequentano ormai da un anno, e si sono conosciuti grazie a delle amicizie in comune. Dopo poco tempo hanno approfondito la conoscenza e sono diventati inseparabili. Prima di conoscere il calciatore, Nicole è stata al centro di numerosi flirt: prima con il rapper Salmo, e poi con Mario Balotelli. Queste voci, però, non sono mai state confermati da Nicole.

A lanciare l’indiscrezione sulla possibile gravidanza è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Non è di certo la prima ex concorrente di Uomini e Donne che in questi giorni ha parlato della possibilità che Nicole sia in dolce attesa.

Nei giorni scorsi, i fan della trasmissione hanno potuto festeggiare la notizia che Fabio Colloricchio si appresta a diventare papà. L’ italo-argentino aspetta una bambina dalla sua compagna Violeta Mangrinan.

