A cura della Redazione

Demet Özdemir: scenata di gelosia per l’ex di Can Yaman. Ecco cosa è successo.

Demet Özdemir e Oğuzhan Koç ormai fanno coppia fissa. I due sono prossimi al matrimonio.

Qualche mese fa, però, qualcosa è andato storto: infatti, per un breve un periodo si sono lasciati.

Secondo alcuni media turchi, il cantante l'avrebbe lasciata per motivi di gelosia. Infatti pare non abbia gradito una scena abbastanza intima che la fidanzata ha condiviso con Şükrü Özyıldız nel nuovo film Love Tactics, ovvero Tattiche d’amore, il film Netflix che ha visto Demet come protagonista indiscussa.

La scena intima tra Demet e Şükrü, dunque, ha molto ingelosito Oguzhan. Ricordiamo che in Turchia le scene d'amore intime sono anche bandite dalle produzioni in onda in tv, in quanto sono vietate dalla legge. Ma a quanto pare nel mercato del digitale sembra esserci una maggiore libertà.

Ma non è tutto. Sembra che Oğuzhan Koç non abbia nemmeno gradito la vicinanza dell'attore alla fidanzata. In diverse occasioni Şükrü Özyıldız ha affermato di essersi trovato molto bene con Demet Özdemir e che gli piacerebbe poter lavorare nuovamente insieme a lei.

Un desiderio che probabilmente non sarà mai esaudito, visto che da quanto si apprende dai tabloid turchi, Oguzhan ha “vietato” a Demet di lavorare ancora con Şükrü Özyıldız e con un altro attore turco, ovvero Can Yaman. Con quest’ultimo è noto a tutti che Demet ha avuto una storia d’amore durante le riprese di DayDreamer, la soap che li ha visti protagonisti e che li ha portati al successo europeo.

