A cura della Redazione

Rai: addio a due storici attori di Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero. Non ci saranno nella terza stagione. Fan incredule

La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la serie tv con Luca Argentero in onda su Rai 1 è giunta al termine.

E’ stato un finale di stagione triste: Alba, in seguito a delle cure particolarmente invasive per sconfiggere un batterio che aveva contratto, ha subito delle gravissime conseguenze ai reni che ne hanno causato la morte.

Una circostanza orribile, che ha distrutto moralmente l’intera squadra di Doc.

La morte di Alba ha lasciato inevitabilmente un segno. Giulia ha finalmente capito che quanto è accaduto a Lorenzo è una conseguenza del fatto che hanno cercato di salvare tutti i pazienti.

Questa tragica morte cambierà ovviamente le sorti della terza stagione.

Purtroppo, proprio per questa scelta degli autori, la bellissima Silvia Mazzieri, che interpreta Alba Patrizi nella serie di successo di Rai 1, non ci sarà nella prossima stagione.

Quello di Alba, però, potrebbe non essere l’unico addio.

Quello che è successo in corsia, spingerà Il dottor Fanti, ovvero Luca Argentero, ad avere maggiori informazioni sul farmaco letale.

Alla fine, il povero dottor Fanti viene espulso e licenziato, anche se il medico non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è disposto a fare di tutto per far emergere la verità.

Questo epilogo preoccupa le fan, le quali temono che Luca Argentero possa non tornare più nella serie e soprattutto nella prossima stagione, che come la stessa Rai ha annunciato ci sarà nel 2023.

Luca Argentero ha conquistato il pubblico femminile non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua bravura. Ha un curriculum degno di nota avendo lavorato con registi di spessore.

L’attore sarà protagonista insieme a Can Yaman del remake Sandokan, la serie tv Rai prodotta dalla Lux Vide.

