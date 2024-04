Il 25 aprile, Vittorio Menozzi ha compiuto 24 anni e ieri, in un noto locale di Milano, il modello ha festeggiato anche in compagnia degli ex coinquilini della Casa del Grande Fratello. Ma non tutti erano presenti.

Al party del modello erano presenti Marco Fortunati, Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Federico Massaro, Rosy Chin, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli (detto Rick), Paolo Masella, Letizia Petris, Greta Rossetti, Stefano Miele, Valentina Modini e Vittorio Remotti.

Tanti, però, gli assenti (i restanti diciannove con cui Vittorio ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello). Qualcuno, probabilmente, non è stato invitato, qualcun altro aveva già degli impegni, mentre Heidi Baci era “giustificata” visto che è attualmente impegnata al Big Brother Vip in Albania.

Sono diciannove gli ex gieffini che non hanno partecipato alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi: Anita Olivieri, Alessio Falsone, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Grecia Colmenares, Heidi Baci, Fiordaliso, Claudio Roma, Giampiero Mughini, Jill Cooper, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Monia La Ferrera, Sara Ricci, Massimiliano Varrese, Samira Lui, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli.

Rispondendo ad un follower che gli ha chiesto se sarebbe andato o meno alla festa di Vittorio, Garibaldi ha chiarito che non avrebbe partecipato al party perché si trova a Piacenza, città in cui ha lavorato in passato, per andare a trovare alcuni suoi amici.