E’ diventato virale su X (ex Twitter) un audio in cui si sente Daniele Dal Moro che, dopo essere entrato in una room, litiga pesantemente con un utente.

“Sentiamo queste stron**te, con tutto il bene che mi vuoi che? Ma la finisci di sparare stron**ate?”. A quel punto, la fan gli chiede perché risponde alle haters, e a quel punto l’imprenditore veneto sbotta: “Io rispondo a chi ca**o voglio! Non sei tu a dirmi quello che devo fare, per me te ne puoi andare a fare in c*lo, ti è chiaro o no?”. L’utente lo invita a calmarsi, ma l’ex vippone è un fiume in piena: “Ti è chiaro o no che te ne puoi andare a fare in c*lo (lo ripete tre volte, ndr). Io faccio il ca**o che voglio, tu sono mesi che fai il ca**o che vuoi e io faccio altrettanto. Per me sei solo una disadattata e te ne puoi andare a fare in c*lo! Te lo puoi andare a prendere in quel posto!”.

Le parole di Oriana Marzoli e la replica di Daniele Dal Moro

Intanto, nelle ultime ore, Oriana Marzoli, impegnata in Cile nel reality Ganar o servir? – De Vuelta al pasado, durante le riprese del programma, in una clip, si è confidata con altre concorrenti in merito al fatto che le manchi Cristiano Iovino e non il suo ex Daniele Dal Moro. Il personal trainer, al centro del gossip per via di un presunto flirt con Ilary Blasi, è stato di recente avvistato ad Ibiza in compagnia di Soleil Sorge e, alcuni giorni fa, è stato vittima di un pestaggio da parte di ignoti.

“Non mi interessa quello di tre mesi fa. E’ un altro con cui sono tornata dopo tanti anni, è quello che mi piace, sto passando un periodo terribile. L’altro giorno ho pianto per lui in albergo. OItretutto è andata un po' male…”.

Non si è fatta attendere la reazione di Dal Moro che in un tweet – poi rimosso – ha detto: “Non fatevi venire le mosse a terra per un video di cui non c’è assolutamente bisogno. Quando ho deciso di lasciare Oriana l’ho fatto seppur fossi ancora innamorato, consapevole però che fosse un amore a senso unico”.

Poi ha aggiunto: “Sicuramente una scelta non facile, ma se c’è una cosa che non mi è mai mancata nella vita solo le pa**e. Ora, che il motivo fosse Tizio, Caio o Sempronio, non importa”.