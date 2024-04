Reunion tra ex gieffine (e conterranee) al ristorante di cucina fusion di Rosy Chin. Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha infatti trascorso la serata in compagnia, tra le altre di Antonella Fiordelisi, tra le protagoniste assolute del Gf Vip 7.

“Vuoi o non vuoi, fondamentalmente, Salerno è sempre presente”, ha scritto l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria (citando proprio due “famosi” intercalari utilizzati dalla Vatiero) a corredo di un selfie con la compagna di Mirko Brunetti. “Finalmente dopo quattro anni ci siamo ritrovate”, ha scritto Perla pubblicando a sua volta una foto con Antonella.

Ritrovate perché le due ex gieffine già si conoscevano. Era stata la stessa Fiordelisi, quando a luglio 2023 era ancora in onda Temptation Island, a rivelarlo, pubblicando uno scatto proprio in compagnia di Perla: “Ho appeno scoperto che l’ho conosciuta anni fa a Angri tramite un amico”. Antonella, infatti, è originaria di Salerno, mentre la Vatiero è di Angri, città distante pochi chilometri.

Antonella Fiordelisi sugli uomini dell’ultima edizione del GF

“Ho avuto modo di vedere qualche puntata, ma non sono riuscita a vederlo tanto. Beatrice Luzzi è una donna molto intelligente, ha saputo sempre dire la sua senza mai esagerare. E’ un bel personaggio, mi piace”, ha detto l’ex vippona a Casa Chi.

Per quanto riguarda gli uomini della Casa, alla Fiordelisi viene chiesto se qualcuno potesse interessarle: “Mirko non è il mio tipo, conosco Perla. Alessio non è male, non lo conosco, iperattivo, simpatico, poteva essere un bel personaggio anche a livello di dinamiche di gioco. Magari ha fatto più di altri nella Casa”.