Oriana Marzoli, finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, è attualmente impegnata nel reality cileno Ganar o servir? – De Vuelta al pasado. Si tratta di un programma dove i concorrenti saranno costretti a vivere come duecento anni fa e affronteranno delle sfide molto particolare il cui esito darà modo di scoprire se assumeranno il ruolo dei “signori” (con dei vantaggi), oppure se invece dovranno tribolare.

Durante le riprese del programma, in una clip, l’influencer di origini venezuelane si è confidata con altre concorrenti in merito al fatto che le manchi Cristiano Iovino e non il suo ex Daniele Dal Moro. Il personal trainer, al centro del gossip per via di un presunto flirt con Ilary Blasi, è stato di recente avvistato ad Ibiza in compagnia di Soleil Sorge e, alcuni giorni fa, è stato vittima di un pestaggio da parte di ignoti.

Le parole di Oriana Marzoli e la replica di Daniele Dal Moro

“Non mi interessa quello di tre mesi fa. E’ un altro con cui sono tornata dopo tanti anni, è quello che mi piace, sto passando un periodo terribile. L’altro giorno ho pianto per lui in albergo. OItretutto è andata un po' male…”.

Non si è fatta attendere la reazione di Dal Moro che in un tweet – poi rimosso – ha detto: “Non fatevi venire le mosse a terra per un video di cui non c’è assolutamente bisogno. Quando ho deciso di lasciare Oriana l’ho fatto seppur fossi ancora innamorato, consapevole però che fosse un amore a senso unico”.

Poi ha aggiunto: “Sicuramente una scelta non facile, ma se c’è una cosa che non mi è mai mancata nella vita solo le pa**e. Ora, che il motivo fosse Tizio, Caio o Sempronio, non importa”.