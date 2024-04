Nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nell’ultima puntata di Belve, Antonella Clerici ha svelato il mistero di quello che è passato alla storia come il “Sugo-gate”. La conduttrice ha svelato il nome del cantante che si sarebbe rifiutato di partecipare al Festival di Sanremo da lei condotto perché “sapeva di sugo”, ovvero Luciano Ligabue. Il cantante, però, ha prontamente smentito: “Io non l’ho mai detto, non lo farei mai. Mi viene da ridere perché è tutto così surreale. Ovviamente io non l’ho detto. Non sono venuto al tuo Sanremo, così come non sono andato a quello degli altri. A me il Festival mette troppa pressione e mi piace stare in contesti più tranquilli. Mi dispiace però che ti abbiano riportato frasi totalmente false. Hai detto che mi avresti chiesto scusa se io avessi smentito ed eccomi qui. Quindi posso dire che accetto le tue scuse”.

Il giorno successivo alla messa in onda dell’intervista a Belve, in apertura di E’ sempre mezzogiorno, la Clerici ha replicato: “Ligabue ha risposto e ha detto che non era vero, che non era lui. Io gli credo naturalmente, la certezza non ce l’ho e la verità forse non si saprà mai. Io però avrei una proposta. Facciamo una cosa Liga, vieni con il Lambrusco e io ti metto su il sugo. Ti aspettiamo quando vuoi e finisce qui”.

Due mattine fa, Antonella ha però tirato una nuova frecciatina: “Dopo il giusto spazio alle celebrazioni della Festa della Liberazione eccoci ancora insieme. E devo dire che oggi le cucine di È Sempre Mezzogiorno sanno proprio di sugo”.