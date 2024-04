In occasione della quarta puntata del Serale di Amici 23 (quella in cui finirono al ballottaggio Sarah e Lil Jolie), Deianira Marzano ha rivelato che ci sarebbe stato un colpo di scena. Ed in effetti nessuna delle due allieve abbandonò il talent di Maria De Filippi durante quella registrazione. Entrambe, infatti, restarono una settimana in più dopo la richiesta del giudice Michele Bravi di ascoltare in un’altra esibizione.

Nella giornata di ieri, in una segnalazione arrivata a Novella 2000 è stato fatto il nome dell’allievo eliminato, mentre l’esperta di gossip casertana ha pubblicato su Instagram una storia sul ballottaggio finale ed ha promesso una sorpresa: “Amici ci regala tanti imprevisti e domani un nuovo colpo di scena, non vi svelo nulla per non levarvi la sorpresa!”.

Secondo molti telespettatori, una squadra, quella di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli (i cosiddetti “Todarelli”) resterà senza allievi, e dovrà quindi “rubare” un talento. Altri, invece, sostengono che non ci sarà nessuna eliminazione.

Cosa accadrà? Non ci resta che attendere la messa in onda della sesta puntata del Serale di Amici 23 per scoprirlo.