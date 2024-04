Ieri, nel corso della registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 23, si sarebbe verificato un episodio che ha riacceso le speranze di coloro che sperano che Mida e Gaia De Martino tornino insieme. Scopriamo cos’è accaduto.

Durante questi mesi, all’interno del talent show di Maria De Filippi è sbocciato l’amore tra Mida e Gaia De Martino. Con il passare dei mesi, la storia ha appassionato il pubblico ma, tuttavia, prima dell’inizio del Serale, il cantante ha deciso di archiviare la relazione per concentrarsi esclusivamente sul suo percorso professionale. La ballerina, dal canto suo, non ha mai nascosto di provare dei sentimenti nei confronti dell’ex compagno di classe, e ha provato in ogni modo a riavvicinarsi, ma con scarsi risultati. Nella quinta puntata del Serale, Gaia è stata eliminata e, poco prima di lasciare la Casetta, ha provato ad avere un confronto con Mida. Ma, secondo molti utenti, il cantante si sarebbe mostrato freddo nei confronti della ballerina.

Durante la registrazione di ieri (clicca QUI per le anticipazioni), sul web ha iniziato a circolare una voce secondo cui Mida si sarebbe reso protagonista di un gesto nei confronti di Gaia. Durante la sfida con Dustin, infatti, il cantante si è esibito sulle note di Fuera del mercado, e pare abbia scritto delle barre che, secondo il pubblico presente in studio, erano rivolte proprio alla ballerina.

A questo punto non ci resta che attendere la messa in onda della sesta puntata del Serale di Amici 23 per scoprire se queste troveranno o meno conferma.