Kerem Bürsin è il nuovo volto pubblicitario della Turkcell, che ha compiuto 30 anni nel settore delle telecomunicazioni. Nella campagna del 30° anniversario firmata da Rafineri, che sottolinea il messaggio “Tutto funziona con Turkcell, Turkcell funziona con tutti”, si sottolinea che Turkcell accompagna ogni momento della vita.

Nel primo filmato della campagna progettata in serie, in cui le tecnologie end-to-end fornite dal marchio vengono raccontate attraverso storie diverse, Turkcell collega aziende e settori oltre che individui.

Si concentra sul messaggio che fornisce comunicazione mobile in diversi luoghi come dispositivi intelligenti, veicoli autonomi, ospedali cittadini, fabbriche e aeroporti.

Kerem Bürsin ha dichiarato che prendere parte alla comunicazione del 30° anniversario di Turkcell è stato molto significativo per lui. "Guarderai - ha detto - molte scene d'azione e divertenti nella serie in cui spieghiamo la tecnologia con esempi tratti dalla vita reale".

Durante le riprese dello spot pubblicitario Bürsin era accompagnato da sua madre Çiğdem Bürsin.

Gli innumerevoli impegni di Kerem Bürsin

Kerem in questo periodo è impegnato su diversi fronti. Molti progetti per lo più cinematografici diversi dalla serie tv che abbiamo visto in Italia. Attore protagonista in Love is in the air con la sua ex partner Hande Ercel, ha interpretato il ruolo di un uomo d’affari prestigioso che vive una lunga storia d’amore travagliata a tratti divertente.

I ruoli dei nuovi progetti cinematografici lo vedranno coinvolto in storie drammatiche e a tratti avventurose. Tutti trasmessi in Italia sulla piattaforma Amazon Prime. Le fan italiane possono tirare un sospiro di sollievo. Rivedranno presto il loro beniamino Kerem, che sui social conta milioni di followers,, la maggior parte di donne italiane. Il suo Serkan di Love is in the air ha conquistato le italiane che ancora oggi seguono i suoi lavori.