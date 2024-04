La scorsa notte, alcuni media statunitensi e australiano hanno lanciato l’indiscrezione secondo cui le condizioni di salute di Re Carlo III (operato lo scorso gennaio per un tumore alla prostata), sarebbero drammaticamente peggiorate, costringendo Buckingham Palace ad aggiornare i piani per il funerale.

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, l’inviato da Londra Federico Gatti ha fatto chiarezza al riguardo. Il giornalista ha rivelato che dopo aver fatto alcune verifiche ha scoperto che i medici del sovrano sarebbero ottimisti. Gatti ha anche annunciato l’imminente uscita di una nota ufficiale proprio sulla salute del monarca.

“In realtà qui a Londra si dice ben poco perché devo farvi una correzione, nessun tabloid inglese ha ripreso queste indiscrezioni. La voce è partita da siti americani e rimbalzata per qualche motivo fino in Australia su Sky, che non citando fonti ufficiali o affidabili ha parlato di un rapido deterioramento delle condizioni di salute del monarca. Anzi, hanno detto che i vecchi amici di Carlo dicono che non sta bene e che non è una bella situazione. Verrebbe da dire che non è una sorpresa, abbiamo un Re 75enne malato di cancro è ovvio che non è una bella situazione e che il futuro non è proprio roseo.

Però facendo delle verifiche oggi con l’entourage di Buckingham Palace ci è stato detto che i medici sono ottimisti. Poi si fa riferimento ad una comunicazione, di cui non posso darvi i contenuti, perché è sotto embargo fino alle 19, ora italiana e riguarda proprio il prossimo futuro di re Carlo. Posso dire che sono delle notizie assolutamente confortanti. Di più non posso dire per il momento. Se lui si farà vedere presto in pubblico? Fuochino, ma non posso confermare ufficialmente”.