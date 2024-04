Eliminate durante la quinta puntata del Serale di Amici 23, Gaia De Martino e Lil Jolie sono stati ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda questo pomeriggio.

Gaia De Martino: "Mida? Vedremo fuori..."

Nel corso dell’intervista, la ballerina ha parlato della sua avventura nel talent show di Maria De Filippi e del suo rapporto con Mida: “Un percorso pieno di emozioni, così lo posso definire. Un’esperienza molto importante. Non riesco a non emozionarmi. Io seguivo Amici da sempre, con mia madre sul divano. Lei è una grande fan. Questo era il quarto anno che ci provavo, infatti ancora non riesco ancora a realizzare. Ci sono stati dei momenti molto forti, che mi hanno fatto andare avanti nonostante questo infortunio. Una crescita importante, sono cambiata tanto grazie ad Amici.

L’amore? Anche lui (Mida, ndr) è stato importante in questo percorso di crescita. Mi ha aiutato tanto, rimane una persona molto importante per me, poi di vedrà fuori. Siamo molto diversi. A me piace sempre pensare positivo e continuerò a farlo. Comunque è difficile viversi dentro una bolla. Magari fuori sarà diverso. Sicuramente gli voglio bene, vedremo fuori”.

Le parole di Lil Jolie

Lil Jolie, invece, ha parlato del suo ritorno alla vita “reale”: “L’ho presa molto bene. Sono tornata a casa e ho visto la mia famiglia, mio nonno. Poi sono tornata a Milano dove ho la mia vita musicale, diciamo. I miei amici. Ci tenevo ad andare avanti, ma in realtà non è brutta la vita vera. Una botta di vita assurda rivedere tutto il percorso da settembre ad oggi. Ho iniziato grazie a mio nonno, lui suonava la fisarmonica, mi ha regalato la chitarra quando avevo cinque anni e da lì ho iniziato a strimpellarla”.