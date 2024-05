Nelle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Manuel Bortuzzo avrebbe denunciato per stalking Lulù e Clarissa Selassié. Il motivo? Nelle scorse settimane, le due princess avrebbero seguito il nuotatore fino a Madeira, in Portogallo, dove si stavano svolgendo i Campionati Europei Open ParaSwimming. Ma facciamo un passo indietro.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore Social, ha sempre sostenuto che i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip avessero una relazione segreta per evitare di essere scoperti dal padre di lui. Alcuni mesi fa, Lulù aveva deciso di uscire allo scoperto, pubblicando foto e video mentre si trovava proprio a casa di Manuel. Da quel momento, è emerso che i due si erano effettivamente incontrati nel corso di questi anni post Gf Vip, anche se la natura esatta del loro rapporto è rimasta incerta.

In seguito, sempre Rosica ha svelato che Bortuzzo avrebbe deciso di archiviare, questa volta definitivamente, la storia con la Selassié. Poi, Manuel è volato in Portogallo per partecipare ai Campionati Europei Open Para Swimming, e nelle scorse settimane è stata diffusa sui social un’immagine di Lulù e della sorella Clarissa in un hotel a Madeira, proprio nelle vicinanze dell’albergo in cui soggiornava Manuel. Rosica ha rivelato che Lulù avrebbe seguito di nascosto il suo ex fidanzato, tanto che quest’ultimo avrebbe fatto partire una denuncia per stalking.

Lo sfogo di Manuel e la replica di Lulù

Si arriva a venerdì 3 maggio, giorno del 25 compleanno di Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo, Lulù e Clarissa hanno condiviso alcune foto dallo stesso locale, alimentando il sospetto che stessero festeggiando insieme. In seguito, il nuotatore ha pubblicato uno sfogo su Instagram: “Incredibile che con una denuncia in corso facciate credere ancora stron**te”.

Poche ore dopo è arrivato anche lo sfogo di Lulù: “E’ con profonda delusione che rispondo alle recenti diffamazioni e calunnie che sono state rivolte nei miei confronti. E’ triste che nonostante le prove a mia difesa siano state presentate e viste dalle stesse persone che continuano a diffamarmi, queste accusa infondate persistono.

Ribadisco con fermezza che le affermazioni contro di me sono completamente prive di fondamento e non rispecchiano la verità dei fatti. Inoltre, invito coloro che hanno partecipato alla diffusione di queste false accusa a riflettere sulle conseguenze dei loro atti e a considerare il danno che stanno causando non solo a me, ma anche alla loro parola. Rimanendo salda nei miei valori e nella mia integrità, affronterò questa situazione con determinazione e fiducia nella giustizia”.

Nel frattempo, stando a quanto rivelato da Tag24, non risulterebbe alcuna denuncia e non c’è nessun caso aperto: "Contrariamente a quanto diffuso sui social – si legge sul portale – nessuna delle sorelle Selassié è stata denunciata da Manuel. Si è parlato ampiamente di casi aperti in tribunale, ma non è mai stato aperto alcun caso legale e le sorelle Selassié, non solo non hanno diffuso alcuna bugia, ma non si sono nemmeno esposte pubblicamente riguardo alla vicenda”.