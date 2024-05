Anita Olivieri, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Reality Bites, programma in onda su RDS Next. La 26enne romana ha tracciato un bilancio della sua avventura nella Casa di Cinecittà.

“E’ stata un’esperienza incredibile, dove sei costretto a metterti a nudo. E’ bello perché sei costretto ad essere te stesso e sei trasparente perché sei davanti alle telecamere. Hanno detto che volevo emulare Soleil (Sorge, ndr). In realtà io non ho mai visto il Grande Fratello, quindi so chi è ma non l’ho mai vista, non la seguivo. Comunque, lo prendo come un complimento.

Dicono che sono la plurilaureata, la raccomandata. Plurilaureata non lo prendo come un insulto, di fatto ho una laurea e un master […]. Quelli del Grande Fratello mi hanno beccato in un periodo di crisi esistenziale, mai avrei pensato di fare tv, soprattutto questi programmi che sono molto criticati. Ero stata appena assunta in azienda e, in quel momento, quando avevo tutti i manager davanti, ho pensato di non essere felice”.

Anita ha poi parlato della vittoria di Perla Vatiero: “Ho sempre voluto che vincesse uno degli ‘originali0, perché farsi sette mesi è diverso. Secondo me doveva vincere uno di loro, chiaramente non volevo vincesse beatrice. Però a quel punto quando Rosy è uscita… Non avrei voluto che vincesse Perla perché votavo per Rosy e per gli altri. Alla fine ha vinto, meglio di questo non c’è niente. Era già conosciuta, dire che si meritava di vincere tra tutti non riesco a dirlo. Tra lei e Beatrice ovviamente… avevo prenotato per le Maldive. Non ho mai pensato di vincere, secondo me in finale ci potevo arrivare ma la finale è stata condizionata dalla relazione con Alessio”.