Anita Oliveri, grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Reality Bites, programma in onda su RDS Next. La 26enne romana ha parlato della fine dell’amicizia con Giuseppe Garibaldi, che di recente ha rivelato che il rapporto con l’ex coinquilina rappresenta ormai un capitolo chiuso.

"No words. Non so che dire su Giuseppe – ha detto Anita come riportato da IsaeChia.it -. Io lo sentivo quando siamo usciti, evidentemente non conveniva dirlo. Accetto la sua decisione e le conseguenze se le prenderà. E’ una persona umilissima e bravissima, poi ognuno c’ha le sue sfaccettature. Non me lo aspettavo, è stato inaspettato, una cosa forse dettata da poteri supremi. Io penso che ci sia stato un condizionamento, non so se da Beatrice, forse dalla pressione dei Luzzers. Ci stavamo sentendo e lui diceva che non aveva rapporti con me”.

E ancora: “Sacrificare rapporti per i quali ne valeva la pena…fa ridere, non me lo aspettavo. Gli scrivevo sempre io poi è venuto a Roma e non me l’ha detto. Alla fine l’ho conosciuto sei mesi, la vita vera non è stata all’altezza. Io ci sono rimasta male perché ha fatto quello che temeva facessi io. Ci legavano tanti valori ma ha 31 anni e per lui ha più importanza la visibilità di un rapporto. Io voglio persone vere al mio fianco, l’hype può finire, io credo nei rapporti umani. Montarsi la testa è sbagliato, devi ricordarti chi sei e da dove vieni, lui si è un po’ perso. Non è morto nessuno, io gli auguro il meglio”.