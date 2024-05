Giuseppe Garibaldi è stato tra i protagonisti assoluti della diciassettesima edizione del Grande Fratello. In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV, l’ex gieffino, oltre a parlare del suo rapporto con Beatrice Luzzi, ha ribadito che l’amicizia con Anita Olivieri è ormai un capitolo chiuso.

“Il legame con Anita per me è un capitolo chiuso. Dopo essere uscito dalla Casa, mi sono reso conto di alcune cose e ho deciso di prendere le distanze da questo rapporto”.

E ancora: “Non sono rimasto deluso da nessuno. Le mie aspettative hanno corrisposto alla realtà. Credo inoltre sia normale, dopo tanti mesi insieme, che ognuno si stia prendendo del tempo per sé e i propri spazi, come è giusto che sia. Detto ciò, anche se non ci sentiamo tutti i giorni, l’affetto per i miei compagni d’avventura rimane”.

Poi, Giuseppe ha parlato della vittoria di Perla Vatiero: “Credo che l’edizione sia stata vinta da Perla sia perché aveva già un grande seguito, dopo la sua partecipazione a Temptation Island, sia per la donna che è. Sicuramente anche la storia d’amore con Mirko ha contribuito a creare una certa affezione nel pubblico che l’ha seguita da casa e questo ha decretato la sua vittoria”.

Infine, l’ex gieffino ha parlato dei suoi sogni e se parteciperebbe a L’Isola dei Famosi: “Striscia la Notizia per me sarebbe un sogno. Ma sono aperto anche a tutto ciò che di bello potrebbe arrivare. Non voglio precludermi nessuna possibilità. Mi piacerebbe poi studiare e migliorarmi per poter lavorare nel mondo dello spettacolo. Se dovesse capitare la chiamata all’Isola dei Famosi la valuterei. Questo perché credo che siano sempre esperienze di vita che ti migliorano, ti aiutano e ti fanno crescere. Anche se non vorrei dedicarmi solamente ai reality ma, come detto, sono aperto anche ad esperienze di tipo diverso".