Il 25 aprile Vittorio Menozzi ha compiuto 24 anni e lo scorso sabato, in un noto locale di Milano, il modello ha festeggiato anche in compagnia degli ex coinquilini della Casa del Grande Fratello. Ma non tutti erano presenti.

Al party del modello c’erano Marco Fortunati, Arnold Cardaropoli, Giselda Torresan, Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Federico Massaro, Rosy Chin, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli (detto Rick), Paolo Masella, Letizia Petris, Greta Rossetti, Stefano Miele, Valentina Modini e Lorenzo Remotti.

Tanti, però, gli assenti (i restanti diciannove con cui Vittorio ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello). Alcuni giorni fa, Alessio Falsone ha rivelato che lui e Anita Olivieri non sono stati invitati: “Vittorio non ci ha invitato, ma sono d’accordo con la sua decisione sua di non invitarci alla festa. L’avrei trovata una cosa molto ridicola, infatti preferisco non essere stato invitato al suo compleanno. Io non voglio fare polemiche, ma tutti quelli che c’hanno provato con Anita hanno preso il palo. Adesso però si mettono a seguire sui social l’ex fidanzato di Anita. poi cosa ci invitano a fare me e Anita? Non ci si comporta così secondo me, è abbastanza ridicolo. Trovo più credibile e coerente non essere stato invitato, anche perché poi non sarei andato. Meglio così, la trovo una cosa più sensata. Però avevo ragione quando dicevo che non erano amici, non tanto verso di me, a verso Anita. Perché manco lei è stata invitata al compleanno. Poi capisco che prendere i pali possa dare fastidio, però succede, agli altri…”.

Nelle scorse ore, rispondendo ad un utente che ha definito il suo compleanno “triste”, lo staff di Vittorio ha anche fatto chiarezza in merito alla questione invitati: “Compleanno triste non direi proprio. Ci siamo divertiti tantissimo, il locale era strapieno e non era una festa del GF ma una festa di compleanno con amici intimi, parenti e genitori del festeggiato. Nessuno ha disertato, ma semplicemente alcuni non sono stati invitati”.

Gli ex gieffini assenti alla festa di Vittorio

Anita Olivieri, Alessio Falsone, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Grecia Colmenares, Heidi Baci, Fiordaliso, Claudio Roma, Giampiero Mughini, Jill Cooper, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Monia La Ferrera, Sara Ricci, Massimiliano Varrese, Samira Lui, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli.