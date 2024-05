E’ tutto pronto per la nuova edizione di Battiti Live, lo show musicale dell’estate in onda su Italia 1 con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Per questa edizione, però, Pier Silvio Berlusconi ha pensato ad una rivoluzione: come rivelato da FQ Magazine, infatti, Battiti Live non andrà più in onda su Italia 1, bensì su Canale 5, rete ammiraglia di Mediaset. Ma non solo, perché alla conduzione ci saranno Ilary Blasi e Alvin, la coppia che fino allo scorso anno era stata alla guida de L’Isola dei Famosi.

Novità anche per quanto riguarda la figura dell’inviata, incarico che lo scorso anno era stato affidato a Mariasole Pollio. Ad occuparsi, quindi, delle interviste ai cantanti e delle incursioni tra pubblico e backstage, sarà Rebecca Staffelli, che negli ultimi mesi abbiamo visto all’opera al Grande Fratello come portavoce del sentiment social.

“Per le incursioni nel backstage e sotto il palco dovrebbe arrivare Rebecca Staffelli, figlia di Valerio l’inviato storico di Striscia la Notizia – si legge su FQ Magazine -. Una rivoluzione a 360 gradi rispetto all’edizione dell’evento andato in onda su Italia 1 fino alla scorsa estate con buoni risultati in termini di ascolti e share, con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Non si sa ancora se il format del contenitore musicale sarà lo stesso degli anni scorsi, ma si sta pensando di inserire qualche novità per rafforzarlo”.