Dopo la foto ritoccata con i figli, la paparazzata all’esterno di un negozio di alimentari a Windsor e le varie teorie del complotto, lo scorso 22 marzo Kate Middleton ha rivelato di avere un cancro. Da quel momento, la principessa del Galles non ha fatto più parola della sua salute, e lo stesso ha fatto suo marito, il principe William. O almeno, fino allo scorso martedì, quando in visita nella contea di Durham per l’inaugurazione di “James Place Newcastle” (fondazione per la prevenzione al suicidio), ha rassicurato tutti. Una donna tra la folla gli ha chiesto come stesse Kate, lui le ha stretto la mano e ha detto: “Kate sta bene, va meglio. Va tutto bene, grazie”.

Anche Re Carlo, dopo l’indiscrezione lanciata dai media statunitensi e australiano circa un peggioramento delle sue condizioni di salute, è tornato a farsi vedere in pubblico. Il sovrano, insieme a Camilla, ha fatto visita all’University College Hospital Macmillan Cancer Center. Qui ha incontrato medici e pazienti del centro oncologico e ha risposto alle loro domande. Re Carlo ha rivelato di stare abbastanza bene e di essere rimasto scioccato dopo aver scoperto della malattia: “Non vi mentirò, la scoperta di essere malato è stata una sorta di choc. Ero molto turbato quando ho saputo della diagnosi. Non è così quando te le dicono? Come sto adesso? Beh, bene, grazie, diciamo non troppo male. Come voi anche io mi sto sottoponendo a delle cure specifiche”.