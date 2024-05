Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono l’unica coppia “superstite” della settima edizione del Grande Fratello Vip (al capolinea le relazioni tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, e quella tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro).

Terminata l’esperienza nella Casa di Cinecittà, l’influencer e il videomaker romano hanno proseguito la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e, a distanza di più di un anno, le cose procedono a gonfie vele, tanto che hanno deciso di fare un passo molto importante per il loro futuro. La coppia, infatti, si è trasferita nella nuova casa di Roma (fino a poco tempo fa vivevano in un appartamento piuttosto piccolo). Sono stati gli stessi Micol e Edoardo a condividere su Instagram un video in cui davano il benvenuto ad alcuni amici nella “casa nuova”. Gli Incorvassi, dunque, come amano chiamarli i loro numerosi fan, hanno iniziato un nuovo capitolo della loro vita. E chissà, presto potrebbero arrivare anche le nozze.

Le parole di Micol sulla storia con Edoardo

“Non si tratta di un amore qualsiasi, ma di un sentimento fortissimo e travolgente per cui ne vale la pena. Ne sono certa – aveva dichiarato Micol al settimanale Mio -. Penso che ci sia stato l’incontro di due anime simili, con tantissime affinità caratteriali, con molti interessi in comune, con la stessa ironia, con la stessa percezione dei rapporti, dei valori, della famiglia e della vita. Guardiamo al mondo con gli stessi occhi e probabilmente è questo che ci lega. E poi, ci piacciamo anche molto. Siamo semplicemente noi stessi”.