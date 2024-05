Nelle ultime ore, una mossa social di Anita Olivieri non è passata inosservata. La 26enne romana, infatti, ha tirato (indirettamente) una nuova bordata a Beatrice Luzzi, sua acerrima nemica durante la loro avventura nella Casa del Grande Fratello.

Come in ogni post reality che si rispetti, non può mancare l’inevitabile e consueta coda polemica. Durante questo primo mese successivo alla finale del GF, gli ex concorrenti non hanno lesinato frecciatine velenose nei confronti degli ex coinquilini. L’ultima in ordine di tempo vede ancora una volta protagonista Anita Olivieri, che ha lanciato l’ennesima frecciatina velenosa a Beatrice Luzzi. La fidanzata di Alessio Falsone, infatti, ha piazzato un like ad un post su X (ex Twitter) dal seguente contenuto: “Al Grande Fratello hanno finto di non vedere episodi ripetuti di aggressività e a L’Isola dei Famosi squalificano per una lite? Ma è la stessa rete. Forse se l’aggressiva è una donna, magari ammanicata, si fa finta di nulla e la si elogia pure?”. A corredo del post c’è un’immagine in cui Beatrice mette una mano al collo a Giuseppe Garibaldi.

Non è la prima volta da quando è finito il Grande Fratello che Anita tira frecciatine a Beatrice. Nelle scorse settimane, infatti, la Olivieri ha criticato la sorpresa della Luzzi ad Heidi Baci al Big Brother Vip albanese, ha messo like ad un commento contro la Luzzi (“Meno male che la pagliaccia vuole stare fuori da queste dinamiche, tanto da andare a mettere like ai gossippari sottomarca”), e prima ancora si era lamentata di non riuscire a fare dirette su Instagram: “Raga, ma Instagram che non mi fa fare le dirette? Ma Zuckerberg sta con Beatrice, non ho capito”.