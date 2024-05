Vittorio Menozzi, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, in un'intervista rilasciata a ComingSoon.it ha parlato di come sta trascorrendo questo periodo dopo la fine della sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Purtroppo, ad oggi tra gli eventi relativi al mondo moda (fashion Week, design Week ecc.), impegni organizzativi vari e trattative aperte per definire la direzione lavorativa di questo anno, non ho ancora avuto la possibilità di rilassarmi. Penso sia una cosa positiva però, la pigrizia (a parte quella creativa) è il mio peggior nemico”.

E ancora: “Chi ho risentito dei miei ex compagni? Ho avuto modo di parlare e confrontarmi con tutti, nessuno escluso. Incomincio dicendo che mi piace ragionare pensando alle persone ed ai loro caratteri piuttosto che focalizzarmi su singoli atteggiamenti o episodi che mi hanno offeso o deluso in passato. Lo dico perché gli episodi erano magari legati al contesto e alla convivenza che abbiamo vissuto, e magari io per primo posso aver fatto qualcosa che non è piaciuto. Con questa premessa posso dire che ci sono alcune persone che sento spesso e alle quali sono particolarmente legato, come Grecia, Federico, Valentina, Fiordaliso, Mirko, Beatrice, Sara, Angelica, Rosy, Perla, Letizia e Greta. Con altri i contatti sono meno frequenti ma abbiamo comunque un ottimo rapporto, mentre solo con pochi penso di non avere molto da condividere e anche se in futuro non ci frequenteremo auguro a loro tante soddisfazioni lavorative”.

Vittorio ha anche detto la sua in merito alla vittoria di Perla Vatiero: “Sono molto contento per Perla, è una ragazza giovane, determinata e con alle spalle un trascorso sicuramente non facile. Ammetto che prima di rispondere mi son chiesto quale sia il criterio con cui vota il pubblico – che comunque è sovrano -, visto che non si tratta di una gara/gioco in cui va avanti chi sa fare meglio qualcosa, e non ho saputo trovare una risposta. Penso, comunque, che vincere Grande Fratello non significhi per forza essere una persona migliore o peggiore di un’altra. Quindi preferisco soffermarmi sul descrivere lei come persona, sul bellissimo legame che avevamo iniziato a creare nell’ultimo periodo in casa e che sta continuando qua fuori e sul piacere che ho avuto nel conoscere la sua bella famiglia”.