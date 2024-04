Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 30 aprile, Ida Platano ha dovuto fare i conti con la reazione contrariata di Pierpaolo Siano. Scopriamo cos’è successo.

La tronista ha scoperto che Mario Cusitore e la sua “amica spagnola” si conoscono da poche settimane e non da diverso tempo come invece dichiarato dal corteggiatore napoletano. “C’è confusione nei tuoi racconti”, ha detto la tronista, la quale ha fatto notare come tante circostanze, orari e luoghi non tornino. A sorpresa, però, Ida ha scelto di aspettare e di dare la possibilità a Mario di spiegarsi.

Finito per essere una “ruota di scorta”. Pierpaolo, come prevedibile, ha perso la pazienza e si è stufato di questa “indagine”: “Non so più che dire, basta […] È innamorata di Mario”, ha dichiarato il corteggiatore, che ha minacciato di andarsene: "Se ci tiene a me deve venire a prendermi ad Avellino". A lasciare lo studio, però, è stata Ida.

Cos'è successo nel Trono Over

Dopo il duro sfogo di ieri contro Jessica (di cui si sarebbe già infatuato), Marcello ha minacciato di abbandonare il programma: “Voglio combattere, ma non voglio fare stare male una persona”. Gianni Sperti ha parlato per tutto il pubblico e ha ribadito di essere stufo della sua pesantezza: “Un’altra sceneggiata esagerata, sei egocentrico”. Anche Alessia, nuovo volto del parterre femminile, l’ha invitato a lasciare: “Mi facevi venire il latte alle ginocchia da casa, ora che sono qua la ricotta”.

Maria e Sabrina, intanto, sono arrivate in studio per conoscere Ernesto, dimostrando di credere ancora in lui e nella sua autenticità tanto criticata recentemente nella trasmissione. Il cavaliere ha apprezzato e ha scelto di tenere entrambe.

Trono Classico, Daniele tra Gaia e Marika

Dopo avere visto il bacio tra Daniele Paudice e Marika, Gaia non ha nascosto i suoi timori nei confronti del tronista: “Ti vedo molto attratto da lei”. L’esterna ha risolto parte dei problemi (non tutti) mentre Marika, dal canto suo, ha ribadito di non essersi sentita difesa da lui. “Con Gaia vado un po’ più frenato, con Marika vado più spinto, ma questo non vuol dire che una delle due mi piace più”, ha spiegato nuovamente il tronista napoletano.