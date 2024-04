Al centro della puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 29 aprile, il trono di Ida Platano e il processo a Mario Cusitore. Scopriamo cos’è successo.

Dopo la segnalazione sul corteggiatore napoletano con cui si è chiusa la scorsa settimana, nel dating show di Maria De Filippi si è riaperta la questione. Tina Cipollari non crede assolutamente a Mario: “Si è costruito un alibi – ha detto l’opinionista -. Dacci un’ultima prova, chiamiamo la tua amica e chiediamo”. Anche Ida ha chiesto altre prove: “Hai fatto due telefonate, fai la terza. Che ti costa?”. Cusitore, senza fare mistero della sua rabbia, ha accettato (“Ne devo uscire pulito da questa cosa”), e ha consegnato il suo smartphone ai due opinionisti.

L’amica di Mario (la presunta spagnola con cui è stato visto), al lavoro, non ha risposto al telefono. “Secondo me non risponde non perché lavora ma perché le hai scritto che sei qua”, ha ipotizzato la tronista. I contatti tra i due, però, si sono effettivamente rivelati molto più frequenti del previsto e Ida sembra avere già le idee chiare sulla faccenda. “Chiamala appena finisce, a costo di passarci tutta la notte”, l’ha spronata Tina, rimasta senza voce a furia di inveire contro Mario.