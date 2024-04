L’assenza di Sergio D’Ottavi alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi, alla quale era invece presente la fidanzata Greta Rossetti, ha portati molti fan della coppia ad ipotizzare che la relazione tra l’imprenditore laziale e l’influencer lombarda, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, fosse in crisi. Pochi istanti fa, l’ex tentatrice di Tempation Island ha rotto il silenzio facendo chiarezza al riguardo.

“Quando una storia nasce sotto le telecamere ci sono i pro e i contro, e avevo detto che questa volta prima di condividere tutto avrei voluto prendermi del tempo per capire tante cose – ha esordito Greta -. In questo momento risponderò solo con questa storia a tutti quelli che giustamente vogliono sapere qualcosa in più sulla nostra storia.

Sia io che Sergio continuiamo ad amare il fatto di condividere tutto con voi, però ci sono dei momenti dove hai bisogno di conoscerti e capire tante cose, e i social passano in secondo piano. Questo non è un profilo di coppia ma è il mio profilo personale e continuerò a pubblicare tutto che riguarda me e la mia vita. Inutile fare supposizioni come sto vedendo un po’ ovunque. Se ci sarà mai una fine del rapporto saremo i primi a dirlo. Per il momento vi chiedo solo per favore di accettare la nostra decisione. Vi amo”.