La scorsa settimana, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono rivisti a Roma e hanno documentato il loro incontro con tanto di selfie davanti al Colosseo, circostanza che ha riacceso le speranze dei fan circa un possibile ritorno di fiamma. Nella giornata di ieri, l’ex gieffino calabrese ha rivisto Fiordaliso, sua ex coinquilina nella Casa del Grande Fratello, con la quale è stato protagonista di una diretta su Instagram. La cantante ha detto che, a parer suo, Giuseppe è cotto e innamorato, e quest’ultimo non ha smentito.

“Che cosa penso? Ma è chiaro. Lui è innamorato cotto come una pera. Queste sono cose nostre. Ragazzi è innamorato. Io spillo la verità? Bravi, lo stanno dicendo loro. Se anche Bea è innamorata? Di Bea non lo so, quello lo deve dire lei. Però io che conosco lui posso dire che qui c’è una bella cotta in corso – ha detto Fiordaliso -. Mi limito a dire il mio pensiero. Se non posso parlare? Capite… voi capite in che situazione sono adesso?! Però ho detto quello che credo e che vedo e ripeto che è cotto”.

Le parole di Beatrice su Giuseppe

“Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momenti molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa, e questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento.

Frattura nel nostro rapporto per l’invadenza di Anita Olivieri? A mio avviso anche per questo, sì. Giuseppe però non se ne è mai reso conto davvero e i nostri punti di vista su questa situazione sono sempre stati distanti. Io sapevo che tra noi c’era una bella complicità ma il fatto che lui non abbia avuto la lucidità e la maturità di smarcarsi dalle accuse quotidiane di Anita mi ha portato ad avere un confronto sia con lei che con lui. Un confronto nel quale Giuseppe continuava a ribadire che non gli importava cosa pensasse Anita. Per me quel momento è stato decisivo perché più o meno consapevolmente Giuseppe ha dato priorità alla loro amicizia. Così ho deciso di fare un passo indietro a livello privato, lui poi lo ha fatto pubblicamente, credo pentendosene”.