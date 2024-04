Perla Vatiero è stata ospite (insieme a Mirko Brunetti) di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio.

La vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello ha detto la sua sulle coppie nate all’interno della Casa più spiata d’Italia, ovvero quelle formate da Anita Olivieri e Alessio Falsone, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi e Paolo Masella e Letizia Petris.

“Alessio e Anita li vedo insieme che si divertono tanto, sono molto complici, sono simili a livello caratteriale. Due caratteri così simili possono scontrarsi, ma vedo che stanno bene insieme, mi fa piacere per Anita che si senta apprezzata.

Greta e Sergio? Non lo so, li vedo che stanno bene insieme, sono molto presi. Non posso dare una risposta sul loro futuro, adesso vivono questa spensieratezza… La vita vera è un’altra cosa e lì si tireranno le somme.

Paolo e Letizia? Diciamo che loro sono la coppia con cui sono entrata più in sintonia perché li ho vissuti di più. E’ un sentimento molto forte, essendo amica di Letizia ho percepito che sono proprio innamorati. Si sono vissuti cinque mesi all’interno della Casa e non è poco. Paolo è innamoratissimo di lei”.