Alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi, tra i diciannove ex gieffini assenti, c’era anche Sergio D’Ottavi. L’imprenditore laziale, infatti, non era presente al party, a differenza della fidanzata Greta Rossetti, la quale, nella Casa del Grande Fratello, ha instaurato un forte legame d’amicizia con il modello parmigiano.

L’assenza di Sergio, insieme a quella di Beatrice Luzzi, ha fatto molto rumore e di certo non è passata inosservata. In molti si stanno chiedendo per quale motivo l’ex gieffino non abbia presenziato al party di compleanno di Vittorio insieme alla fidanzata, e in molti già ipotizzando che tra i due sia in corso una crisi.

Nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha ricevuto due segnalazioni su Sergio: la prima da parte di un utente che ha fotografato D’Ottavi su un volo diretto verso Roma; la seconda parlava di un avvistamento nella Capitale in piazza Caprera. L’esperta di gossip casertana ha poi parlato di “crisi tra due tizi”, e in molti ritengono che si tratti proprio di Sergio e Greta, tesi avvalorata dall’assenza di lui alla festa di Vittorio. E’ bene specificare che al momento si tratta esclusivamente di un pettegolezzo, e non ci sono prove concrete che tra i Sergetti ci sia maretta.

Sergio parla della storia con Greta

“I colpi di fulmine sono imprevedibili. All’inizio ho scoperto dei lati del suo carattere che lei stessa faceva fatica ad esternare e mi riferisco alla sua sensibilità. In Greta ho percepito il desiderio di amare ma anche di essere amata con rispetto, fiducia e serenità – ha dichiarato Sergio a SuperGuidaTv -. La nostra relazione sta andando meglio di come ci saremmo aspettati. All’interno della Casa non potevamo vivere la vita a 360 gradi ma ora che stiamo fuori la relazione sta andando benissimo”.

E ancora: “Se stiamo pensando ad una convivenza? Stiamo affrontando la distanza seppur in modo relativo perché da quando siamo usciti dalla casa non ci siamo mai separati. Sentivamo l’esigenza di viverci fuori e recuperare il tempo perso nella casa. Per il momento, io vivo a Roma, lei a Milano ma se le cose dovessero andare bene potremmo pensare ad una convivenza”.