Negli ultimi giorni, Federico Massaro ha lanciato “arco e frecce” nei confronti di alcuni ex gieffini, definendoli “falsi e doppiogiochisti” (ha fatto anche i nomi di Perla Vatiero, Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi). Massimiliano Varrese, invece, rispondendo alle curiosità dei follower, ha rivelato quali sono gli ex concorrenti del Grande Fratello con cui è rimasto in contatto dopo la conclusione del reality.

Varrese rivela: "Con chi sono rimasto in contatto"

“Con chi sono rimasto in contatto dopo il Grande Fratello. ragazzi io sono sempre andato d’accordo con tutti anche quando discutevo. Questo perché fa parte della vita e soprattutto in una condizione del genere le discussioni ci stanno. Poi sapete che io non sono uno che le manda a dire. Fuori ho sentito quasi tutti. In primis Sergio, perché l’ho sentito proprio ieri, ci siamo fatti una videochiamata e ci siamo fatti ovviamente un sacco di risate, ci siamo dette di rivederci molto presto. Anzi, non vedo l’ora di rivederlo presto perché per me Sergio perché per me è stato molto importante nel gioco. Lui mi ha fatto fare delle grasse risate, mi ha alleggerito tanto la vita negli ultimi mesi del programma. Io e lui abbiamo preso confidenza piano, piano e ci siamo avvicinati molto. Con Sergio mi sono anche confidato tanto.

Se sento anche Alessio, Anita, Paolo e Letizia? Certo, mi auguro di vederli presto. Con Paolino e Letizia mi sono sentito in questi giorni su WhatsApp e ci siamo tanto scritti. Ad Alessio voglio fare vedere come si usa uno spazzolino elettrico, Ale aspettati un bel tutorial da parte mia. Poi sento anche Giuseppe, ci siamo anche visti. Io e Garibaldi dopo la fine del Grande Fratello ci siamo anche presi un bel caffè insieme. Lo risentirò presto. Credo che lo porterò anche in un ristorante calabrese”.