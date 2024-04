Nella puntata de I Migliori Anni andata in onda ieri sera, Carlo Conti ha ospitato un ex concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Il conduttore ha aperto la puntata con un’ex gieffina che, grazie alla sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, è tornata a cavalcare l’onda della popolarità, riportando in auge un suo brano di ben quarantadue anni fa.

Stiamo parlando di Rosanna Fratello, che al GF ha rispolverato il suo brano Se t’amo t’amo. Carlo conti ha sottolineato come il pezzo dell’ex gieffina abbia di fatto avuto una seconda vita (ma non ha citato il Grande Fratello).

“Anche stasera faremo un viaggio negli anni 60,70, 80, 90 e ne vedremo delle belle. Attraverseremo tutti i vari decenni. Ma iniziamo subito col botto, in questo caso siamo nel 1982, io c’ero e c’era soprattutto lei, la prima protagonista. Lei, con questo brano è tornata prepotentemente di attualità in questo periodo perché è una delle canzoni che è stata utilizzata molto sui social. Con Se T’Amo T’Amo ecco a voi Rosanna Fratello”.

Carlo Conti "dimentica" il Grande Fratello

Dopo l’esibizione dell’ex concorrente del GF, Conti ha parlato ancora una volta del nuovo successo di Se t’amo t’amo, ma invece di ricordare l’avventura di Rosanna nella Casa di Cinecittà, ha citato Cristiano Malgioglio (che è l’autore del brano): “Questo è un bel brano del 1982, ma i ragazzi qui e fuori lo conoscono tutti perché è ritornato prepotentemente in circolazione. Per altro uno degli autori di questo brano è il nostro amico Cristiano Malgioglio. Lui adesso il sabato è impegnato con Maria De Filippi e Amici, quindi noi li salutiamo tanto. E già che ci siamo facciamo anche gli auguri al nostro Cristiano che in settimana ha compiuto i suoi 103 anni e li porta bene. Quando mi vedrà… Ma tornando a te, hai dimostrato così di essere una donna e di non essere una santa”.

Le parole di Rosanna Fratello

La cantante si è detta molto soddisfatta del successo del suo nuovo remix: “Il pezzo è diventato virale e io sono tanto contenta per questa cosa. Se con questo remix ho dimostrato di essere una donna e non una santa? Non sono mai stata una santa, anzi, sono sempre stata birichina. Ovviamente ringrazio anche io Cristiano per aver scritto questa bella canzone. E volevo dire che il mix è su tutte le piattaforme”.