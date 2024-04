La sesta puntata del Serale di Amici 23 ha sancito l’eliminazione di Sofia Cagnetti, membro del team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

“Sono felicissima del fatto che ho potuto vivermela tutta a pieno. Non voglio uscire triste ma felice. Sono fiera di tutto quello che ho fatto e non è scontato. Pensavo fosse molto più facile a vederlo da casa, ma è tosta. Anch’io pensavo di essere più pronta – ha detto Sofia ai microfoni di Witty -. Devi lasciare che questo posto ti guidi al meglio e sfruttare tutto al massimo. Io mi sento cresciuta veramente sotto tutti i punti di vista, anche come mi esprimo, come esprimo i miei pensieri o le idee che ho in testa. Su di me ho visto un grande cambiamento, ho imparato veramente qualcosa. Sono migliorata sotto tanti punti di vista e per me questa è la cosa essenziale, è una cosa importantissima. Oltre al fatto che ho conosciuto tantissime persone bellissime”.