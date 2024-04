Perla Vatiero e Mirko Brunetti, tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello, sono stati ospiti di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio.

I due ex gieffini hanno ripercorso i momenti vissuti nella Casa di Cinecittà, e hanno sottolineato quanto sia stato fondamentale per loro ricevere il sostegno del pubblico: “Le Perline sono veramente tante, sono state il mio punto di forza su qualsiasi decisione che io potessi prendere. Mi hanno sempre sostenuto, non so neanche io come ho fatto ad affrontare determinate cose con quel tipo di controllo. Però è stata una grande prova per me, per la mia crescita personale […]. Il momento più difficile dentro la Casa è stata la settimana in cui è entrata Greta Rossetti, poi quando si sono creati litigi con tematiche per me molto pesanti nei confronti con Beatrice Luzzi, mi ha fato star male sentirmi dire determinate cose che non mi rispecchiano come persona e per quello che ho dato nella Casa. Quelle parole sono pesanti, molto. Lei non mi ha chiesto scusa e non penso che lo farà, sinceramente neanche mi interessa. La gente ha capito che non sono una bulletta. Anzi, all’interno della Casa ho sempre cercato di aiutare le persone che sembravano più deboli”.

Inoltre, Perla ha parlato della sua storia d’amore con Mirko e degli ostacoli che hanno dovuto affrontare dopo la rottura a Temptation Island: “Alla fine c’è stato il lieto fine, l’amore vince su tutto. Con Mirko non è stato facile, ci sono stati momenti di turbolenza. L’amore c’è sempre stato, penso che è una relazione che non è mai terminata. Noi lo definiamo un ‘breve periodo di vita’, come se fosse stato un brutto sogno. Ci risvegliamo e siamo di nuovo come prima, innamoratissimi, ma con una consapevolezza diversa […]. Magari all’esterno uno dice di non essere innamorato, ma in cuor mio l’ho sempre saputo. Speriamo che lo diventi il padre dei miei figli… Speriamo che sia un qualcosa che possa andare avanti e che si realizzi. Ho apprezzato come si è comportato quando io ero in Casa, è stato maturo. La cosa più importante è che mi ha sempre sostenuto nonostante le incomprensioni come i dubbi con Alessio Falsone, ha gestito e tutelato. Non so come hanno fatto a pensare che ci fosse qualcosa con Alessio. E’ una persona con cui mi sono trovata particolarmente bene, però pensare che potessi andare oltre… Era una cosa folle. Lui e Mirko sono molto diversi, Alessio è il mio tipo da amico”.