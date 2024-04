Una foto pubblicata da Beatrice Luzzi tra le sue Instagram stories ha mandato in delirio i follower. L’attrice, infatti, si è scattata un selfie con Giuseppe Garibaldi con alle spalle il Colosseo. Foto poi ripostata dallo stesso bidello calabrese. Com’è noto, i due hanno avuto un flirt durante l’ultima edizione del Grande Fratello, giunto però al capolinea ormai da diversi mesi. Tuttavia, i fan della coppia non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma e, lo scatto condiviso da Beatrice in compagnia di Giuseppe, ha inevitabilmente riacceso l’entusiasmo di chi li vorrebbe vedere insieme.

La Luzzi, in una recente intervista a SuperguidaTv, si era sbottonata in merito al rapporto con Garibaldi: “Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momenti molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa, e questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento”.

Dal canto suo Giuseppe, in una storia pubblicata su Instagram alcuni giorni fa, si era scusato con Beatrice e aveva di fatto annunciato la fine dell’amicizia con Anita Olivieri: “Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto di amicizia con Anita è stata una sconfitta. lo ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati, ma molte volte la gelosia ha reagito in mal modo. Niente è per dinamica, per hype o per follower, io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti”.

Adesso che i due ex gieffini si sono rivisti i fan si augurano che possa scoccare nuovamente la scintilla. Non ci resta che attendere per scoprirlo.