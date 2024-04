Sergio D’Ottavi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SuperguidaTv. L’ex concorrente del Grande Fratello, oltre a parlare della storia d’amore con Greta Rossetti, ha affrontato un argomento che nelle ultime settimane sta facendo discutere. Di recente, infatti, Stefano Miele, con il quale aveva stretto un forte legame di amicizia all’interno della Casa di Cinecittà, ha rivelato di essere rimasto deluso Sergio perché sarebbe sparito dopo la fine del reality show.

“Dico la verità: da quando sono uscito dalla Casa non ho più sentito nessuno perché ho deciso di staccare la spina per godermi Greta – ha detto D’Ottavi -. Ovviamente con il tempo ci sarà modo di sentire e rivedere tutti, Stefano compreso. Volevo prendermi un momento per me stesso”.

E ancora: “Se una volta fuori dalla Casa c’è qualcuno che mi ha deluso? Gli amici si contano sulle dita della mano e io non sono entrato nella Casa per trovare il migliore amico. Con Alessio ho un legame bellissimo, è come se fosse mio fratello. C’è una bella complicità e ci capiamo al volo”.

E su Beatrice Luzzi: “Io ho sempre cercato di essere abbastanza oggettivo sulle situazioni. Ho cercato di mantenere un certo distacco dai gruppi che si erano formati. Penso che il Grande Fratello debba essere vissuto con maggiore leggerezza senza che ogni giudizio si trasformi in un’accusa. Nel caso di Beatrice, l’ho difesa quando mi sentivo di farlo ma sono andato anche contro di lei. Non l’ho sempre appoggiata e forse anche per questo lei mi vedeva come una persona pura, vera. Non ho mai indossato una maschera ma ho sempre espresso un mio parere senza avere secondi fini”.

Infine, Sergio ha parlato della possibilità di partecipare ad alcuni programmi televisivi: “Sono aperto a tutte le proposte. Con Alessio parliamo tanto di Pechino Express. Da esploratore, sarebbe un programma perfetto per me. Se mi venisse proposto parteciperei anche a L’Isola dei Famosi. Sono uno spirito avventuriero e dover stare su un’isola, trovarsi del cibo per sopravvivere, non mi spaventa. Un altro programma a cui parteciperei è Celebrity Hunted. E’ un’idea che mi eccita”.