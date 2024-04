Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 22 aprile, si è verificato un clamoroso colpo di scena. Grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni apprendiamo che Ida Platano ha deciso di eliminare Mario Cusitore.

Di seguito le anticipazioni:

La registrazione di oggi (ieri per chi legge, ndr) è iniziata Ida. Maria De Filippi ha fatto il riassunto della registrazione precedente ed è venuto fuori che la segnalazione su Mario Cusitore era vera al 100%. Ida Platano è entrata molto arrabbiata. Mario ha confermato che si è visto con questa ragazza al B&B, ma non è successo nulla tra loro. Questa ragazza faceva parte del programma e corteggiava Alessandro. Ida si è confrontata con Mario ed hanno litigato di brutto. Lei lo ha eliminato e lui ha lasciato lo studio. Anche Ida arrabbiata se n’è andata (non da lui, è proprio uscita). In tutto ciò non si è parlato di Pierpaolo Siano, perché appunto essendosene andata Ida non è entrata. Gianni e Tina sono andati di nuovo contro Mario.

Ida non è rientrata, si conoscerà oggi la sua decisione. Vedremo se abbandonerà il trono o andrà da Mario ripensandoci.