Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 22 aprile, fari puntati nuovamente sul trono di Ida Platano. La tronista ha portato in esterna sia Mario Cusitore che Pierpoalo Siano. Il primo le ha fatto più di una sorpresa, ma l’ex dama del Trono Over appare distaccata e nutre molti dubbi sul comportamento del corteggiatore. Tina Cipollari lo accusa di aver fatto delle sorprese a Ida già pensate da altri corteggiatori di passate edizioni. La tronista difende Mario, ma ammette di essere ancora molto trattenuta.

Ida spiega di sentirsi in questo modo perché la dichiarazione d’amore di Mario non le è arrivata completamente. La Platano, dopo tutto quello che è accaduto, proprio non riesce a credere che il corteggiatore si sia innamorato di lei. Quest’ultimo si infuria accusando la tronista di sminuire sempre ciò che lui fa per lei, ma Tina continua ad attaccarlo sostenendo che è forzato e finto.

Poi entra in studio Pierpaolo che, dopo un’esterna caratterizzata da una sorpresa, attacca nuovamente il “rivale”, facendo notare a Ida che ciò che dice Mario non è assolutamente credibile. Circostanza che fa perdere la testa a Cusitore, che sbotta: “Ma ti rendi conto che sei proprio scemo? Hai sprecato un’esterna e un centro studio per parlare di me. Io non parlo mai di te!”.

“Maria, io lo devo dire, io penso a loro a casa e sbotto da sola. Non vedo molto interesse da parte di entrambi, quello che mi deve arrivare deve farmi scoppiare d’amore”; tuona Ida Platano, che ha deciso di non ballare con Pierpaolo.