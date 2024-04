Sabato sera, Beatrice Luzzi è stata ospite al Big Brother Vip albanese per fare una sorpresa ad Heidi Baci, concorrente del reality show. L’ex gieffina di origini albanesi ha lasciato il Grande Fratello a seguito di alcuni episodi che l’avevano portata a riflettere in merito alla sua permanenza nella Casa, su tutti il rapporto con Massimiliano Varrese, con il quale ha avuto numerosi scontri.

L’incontro tra Beatrice e Heidi è stato particolarmente emozionate, ed hanno avuto modo di raccontarsi e sostenersi a vicenda. Ledion Lico, conduttore del Big Brother Vip, ha poi chiesto a Beatrice come avesse vissuto l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ed è in quel momento che è emerso il nome di Massimiliano.

“Heidi c’è mancata tantissimo dentro la casa, l’abbiamo ricordata tante volte – ha raccontato Beatrice -. È stata una grave perdita la sua uscita. Purtroppo io e lei abbiamo avuto in comune la pressione che, per scopi diversi, Massimiliano ha attivato nei nostri confronti. Una volta che lei è uscita io un minimo ho provato ad appoggiarla. Secondo me lui, suo malgrado, anche operando contro sé stesso e contro la sua volontà, come se fosse qualcosa più forte di lui, ha fatto pressione sia su di me e sia su di lei”.

A quanto pare, le parole dell’attrice non sono passate inosservate. Heidi non ha mai fatto mistero di essersi sentita a disagio di fronte all’atteggiamento di Varrese che l’ex gieffina ha più volte definito pressante. Massimiliano, dunque, ha pubblicato una storia su Instagram che sembra essere una velata risposta a quanto affermato da Beatrice e Heidi: “Ognuno vede nel mondo ciò che porta nel suo cuore. Goethe”. Si tratta, forse, si un modo per dire che quanto detto sul suo conto non corrisponde alla realtà.