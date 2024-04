La storia d’amore tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, nata durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello, prosegue a gonfie vele. La 26enne romana ha deciso di archiviare definitivamente la decennale relazione con il suo ex fidanzato Edoardo Sanson per iniziare una frequentazione con il giovane allenatore di calcio. Ora, Anita e Alessio, sui quali all’inizio c’era molto scetticismo, stanno facendo cambiare idea anche a coloro i quali non credevano che la loro relazione potesse durare anche all’esterno delle mura della Casa di Cinecittà.

I due ex gieffini si sono concessi una fuga romantica a Napoli, dove ad attenderli c’erano gli amici Marco Maddaloni e Ciro Petrone (anche se quest’ultimo non ha avuto modo di conoscere Falsone nella Casa). Anita e Alessio hanno documentato il weekend partenopeo sui social, mostrandosi per le vie del centro storico, sul lungomare Caracciolo e davanti al murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Gli scatti pubblicati dall’ex gieffina sono stati corredati dalla seguente didascalia: “A meglia parola è chella ca nun se dice…”, tradotto dal dialetto napoletano “La parola migliore è quella che non si dice”. Anita ha deciso che niente e nessuno avrebbe dovuto rovinare il suo momento romantico con Alessio, e per questo motivo ha deciso di limitare i commenti sotto al post condiviso su Instagram. Infatti, si leggono quasi esclusivamente complimenti e cuori rossi per i due ex gieffini che, durante la loro avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, non erano di certi tra i preferiti dei telespettatori.