Sabato sera, Beatrice Luzzi è stata ospite del Big Brother Vip in Albania per fare una sorpresa ad Heidi Baci, sua amica ed ex coinquilina nella Casa del Grande Fratello. Arrivata in studio, l’attrice è tornata a parlare di Massimiliano Varrese. Com’è noto, quest’ultimo ha avuto dei trascorsi sia con Beatrice che con Heidi, che ha deciso di lasciare la Casa di Cinecittà dopo che il padre si era mostrato contrario alla vicinanza tra la figlia e Massimiliano.

“Heidi c’è mancata tantissimo dentro la casa, l’abbiamo ricordata tante volte. È stata una grave perdita la sua uscita. Purtroppo io e lei abbiamo avuto in comune la pressione che, per scopi diversi, Massimiliano ha attivato nei nostri confronti. Una volta che lei è uscita io un minimo ho provato ad appoggiarla. Secondo me lui, suo malgrado, anche operando contro sé stesso e contro la sua volontà, come se fosse qualcosa più forte di lui, ha fatto pressione sia su di me e sia su di lei”.

Le parole di Heidi Baci a Verissimo

“Io e la mia famiglia siamo molto legati, era la prima volta che vedevo mio padre così provato, con quello sguardo. Lui è tutt’altro che un padre padrone come è stato definito. La scelta di lasciare la casa è stata mia, mio padre mi ha solo avvisato della situazione. Lo hanno chiamato ‘padre padrone’ perché hanno associato la mia uscita a lui, ma la decisione è stata mia. Sono uscita per mia madre, quando ho capito che mia madre non stava bene ho deciso di lasciare.

Innamorarsi? In tre settimane è impossibile, molte volte l’ho respinto. Io con lui volevo un rapporto civile. Era diventata ossessione, una relazione non sana. Dentro di me però è nato il senso di colpa, mi dispiaceva dirgli ‘NO’ così duramente, così glieli dicevo in maniera più dolce. Non mi sono mai innamorata di Massimiliano. Lui ha attuato con me la psicologia inversa. A ogni domanda rispondeva con una domanda e tirava sempre in ballo sua figlia dicendo ‘per che padre mi fai passare’. Mi faceva sentire in colpa”.

E ancora: “Lui mi ha rovinato il Grande Fratello, possiamo dirlo. Ovviamente anche io ho delle colpe, avrei dovuto mettere dei muri maggiori e avrei dovuto essere più chiara. Mi ha manipolata, ha sempre cercato di farmi sentire in colpa per continuare ad attuare i suoi atteggiamenti sbagliati”.