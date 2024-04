La questione relativa all’esclusione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi continua a tenere banco. Dopo le parole di Nadia Rinaldi e Daniela Martani, le quali hanno sollevato entrambi dubbi sulla questione, anche un’altra ex naufraga ha deciso di commentare la vicenda. Come riportano i colleghi di Biccy.it, in un video pubblicato su TikTok, Nathaly Caldonazzo ha spiegato di non aver seguito bene il “Benigno-gate”, per poi commentare l’operato di Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli.

“Sto vedendo L’Isola dei Famosi come voi. Io nello specifico la storia di questo attore palermitano non l’ho seguita, ma in linea di massima mi piace questa edizione. Già si intravedono i caratteri, ma è presto per parlare. Anche di me all’inizio si dicevano tante cose e poi hanno cambiato idea, quindi tempo al tempo. Vladimir Luxuria mi piace ragazzi, per me è molto convincente. Avendo fatto anche lei L’Isola sa benissimo quello di cui sta parlando. Anche rivolgersi ad un naufrago mettendosi nei suoi panni è tata roba, piuttosto che farlo senza sapere, lo dico senza nulla togliere ad Ilary Blasi.

Per il resto, gli opinionisti… la Bruganelli è sempre la Bruganelli e la conosciamo. Io l’ho conosciuta al GF Vip, abbiamo avuto delle discussioni, a volte è stata assolutamente inopportuna e poi alla fine anche lei carinamente si è ricreduta. Quello che posso dirvi dopo aver fatto molti reality è che è tutto vero, ma tutto, tutto, al 100%. Quello che voi vedete noi viviamo. Se voi pensate a falsità no, non ci sono”.

Nathaly Caldonazzo ha poi aggiunto di conoscere Francesco Benigno, aggiungendo che se la produzione ha deciso di squalificarlo ci sarà un motivo. Inoltre, la showgirl ha dichiarato che a L’Isola dei Famosi non c’è nulla di falso.

“Sono ancora qui per fare chiarezza. Io Francesco Benigno so benissimo chi è. Ieri non mi ricordavo il nome, ma può capitare. So bene chi è, ha fatto il suo primo film con il figlio del compagno di mia madre. Quindi figuratevi se non lo conoscevo. Non so bene cosa sia successo, spero che tutto si risolva e per il meglio. Voglio dire che se gli autori l’hanno mandato via, sicuramente avrà fatto qualcosa che andava contro il regolamento della trasmissione. Io non sono una lecchina, ho già fatto L’Isola e non la farei mai più. Mi piacerebbe invece fare l’opinionista, non lo nego, perché essendo stata lì un po’ di cose in più riuscirei a captarle e capirle”.